Green Pass Lazio, ecco dove sarà richiesto e come ottenerlo (Di giovedì 22 luglio 2021) Continua a preoccupare l’aumento dei contagi nel Lazio. Per questo motivo la Regione sta valutando l’applicazione di nuove restrizioni tra le quali c’è anche l’eventualità di dover esibire il Green Pass per accedere ad attività a servizi. Tra le ipotesi maggiormente accreditate c’è per esempio quella di esibire la certificazione per accedere ai ristoranti al chiuso in tutte le zone che non sono bianche. In ogni caso il nodo sull’estensione o meno del Green Passa verrà sciolto durante nell’imminente consiglio dei Ministri. Leggi anche: Nuovo Decreto del Governo, si decide oggi: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) Continua a preoccupare l’aumento dei contagi nel. Per questo motivo la Regione sta valutando l’applicazione di nuove restrizioni tra le quali c’è anche l’eventualità dir esibire ilper accedere ad attività a servizi. Tra le ipotesi maggiormente accreditate c’è per esempio quella di esibire la certificazione per accedere ai ristoranti al chiuso in tutte le zone che non sono bianche. In ogni caso il nodo sull’estensione o meno dela verrà sciolto durante nell’imminente consiglio dei Ministri. Leggi anche: Nuovo Decreto del Governo, si decide oggi: ...

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - madimmete : RT @nounivetipls: Breve info: se come me siete tra i disgraziati che dopo 2 mesi dal vaccino non hanno ancora ricevuto il green pass, scriv… - ItalianoeRomano : RT @AzzurraBarbuto: Potete dire il cavolo che vi pare, ossia che i non vaccinati sono irresponsabili, criminali, populisti, ma resta un dat… -