Green pass, la conferenza stampa del presidente del Consiglio VIDEO Provvedimento varato dal governo illustrato da Mario Draghi (Di giovedì 22 luglio 2021) L'articolo Green pass, la conferenza stampa del presidente del Consiglio VIDEO <small class="subtitle">Provvedimento varato dal governo illustrato da Mario Draghi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 luglio 2021) L'articolo, ladeldel dalda proviene da Noi Notizie..

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - PatriziaMarocco : Stasera a Torino manifestazione #novax ... sono contrari al vaccino e non vogliono il green pass.... c’è altro che… - Gardella90 : RT @marattin: “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) -