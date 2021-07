Green pass Italia, zona gialla e stato emergenza: le nuove regole (Di giovedì 22 luglio 2021) Green pass obbligatorio dal 5 agosto, proroga stato di emergenza al 31 dicembre e nuovi parametri per zona gialla, zona arancione e zona rossa. E’ quanto filtra dalla cabina di regia sulle regole anti covid che si è conclusa a Palazzo Chigi, prima del varo del decreto che sarà ora sul tavolo del consiglio dei ministri. Il Green pass al bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. Le norme, spiegano fonti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021)obbligatorio dal 5 agosto, prorogadial 31 dicembre e nuovi parametri perarancione erossa. E’ quanto filtra dalla cabina di regia sulleanti covid che si è conclusa a Palazzo Chigi, prima del varo del decreto che sarà ora sul tavolo del consiglio dei ministri. Ilal bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. Le norme, spiegano fonti ...

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - osservatore82 : RT @MT_Meli_: Il green pass obbligatorio metterebbe in ginocchio tutte quelle attività il cui personale non ha ancora potuto/voluto vaccina… - Erosenn67299186 : RT @astrazenecco: “Mettere il green pass come lasciapassare obbligatorio sarebbe un danno economico indicibile” (G. Meloni). Il problema è… -