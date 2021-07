Green pass Italia, in ristoranti e bar solo al chiuso e al tavolo (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Green pass al bar e al ristorante dovrà essere esibito solo al tavolo, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. La conferma, a quanto apprende l’Adnkronos, arriva dalla cabina di regia col premier Mario Draghi in corso a Palazzo Chigi. La cabina di regia avrebbe inoltre confermato la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre. La cabina di regia, e subito dopo il Cdm fissato per le 17, sono chiamati a decidere dell’uso del Green pass nei confini nazionali, con una stretta sull’uso che spinga, tra le altre cose, indecisi e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilal bar e al ristorante dovrà essere esibitoal, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone. La conferma, a quanto apprende l’Adnkronos, arriva dalla cabina di regia col premier Mario Draghi in corso a Palazzo Chigi. La cabina di regia avrebbe inoltre confermato la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre. La cabina di regia, e subito dopo il Cdm fissato per le 17, sono chiamati a decidere dell’uso delnei confini nazionali, con una stretta sull’uso che spinga, tra le altre cose, indecisi e ...

