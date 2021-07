Green pass Italia e zona gialla, oggi Cdm su nuovo decreto (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Consiglio dei ministri è convocato alle ore 17 di oggi. La riunione sarà anticipata dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi alle 15. Sul tavolo del confronto con le regioni, che proseguirà anche oggi, resta il tema del Green pass obbligatorio, oltre alla definizione dei nuovi parametri per stabilire il passaggio in zona gialla e la proroga dello stato di emergenza. Al termine del Cdm, il premier terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale. Interverranno anche i ministri Roberto Speranza e Marta Cartabia. Lo comunica Palazzo Chigi. Per quanto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Consiglio dei ministri è convocato alle ore 17 di. La riunione sarà anticipata dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi alle 15. Sul tavolo del confronto con le regioni, che proseguirà anche, resta il tema delobbligatorio, oltre alla definizione dei nuovi parametri per stabilire ilaggio ine la proroga dello stato di emergenza. Al termine del Cdm, il premier terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale. Interverranno anche i ministri Roberto Speranza e Marta Cartabia. Lo comunica Palazzo Chigi. Per quanto ...

