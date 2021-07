Green pass Italia e zona gialla | oggi Cdm su nuovo decreto

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - atimo13 : RT @guidop1967: @wukunny @Mr_Ozymandias Se un possessore di Green Pass da vaccino diventa positivo? Se è un green pass da tampone? La ges… - PajeSarno : RT @IlariaBifarini: Smettetela di chiamarlo Green Pass. È un lasciapassare. Punto. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Sky Tg24

Leggi anche > Quest'ultimo vertice, oltre a stabilire quando sarà obbligatorio ile per chi, dovrebbe anche impostare i nuovi parametri per i colori delle Regioni, che potrebbero vedere un ...In Premier League infatti, in attesa delle novità in merito alla presenza degli spettatori sugli spalti cono meno, la Federazione ha stabilito che entro il primo di ottobre 2021 giocatori ...Anche in Italia il governo ha intenzione di estendere il green pass rendendolo necessario per accedere a bar e ristoranti. Ecco quando potrebbe essere obbligatorio e quando no.La Spezia, 22 luglio 2021 - Tutto pronto per la 96esima edizione del Palio del Golfo. Il programma di iniziative è stato presentato questa mattina a Molo Italia alla presenza del sindaco della Spezia ...