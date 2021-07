Green pass in bar e ristoranti dal 5 agosto: ma solo se al chiuso e al tavolo (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Green pass dovrà essere esibito al bar e al ristorante, dal 5 agosto 2021, ma solo per consumazioni al tavolo e al chiuso. Non sarà invece necessario per le consumazioni all'aperto e al bancone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildovrà essere esibito al bar e al ristorante, dal 52021, maper consumazioni ale al. Non sarà invece necessario per le consumazioni all'aperto e al bancone L'articolo proviene da Firenze Post.

