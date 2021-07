Green Pass, Galli: “Priorità è persuadere italiani a vaccinarsi” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Sul Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro si può e si deve discutere. La Priorità è persuadere gli italiani a vaccinarsi, ma senza obblighi”. Lo dice alla Stampa Massimo Galli, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università Statale e primario al Sacco di Milano, sottolineando che “i vaccini hanno cambiato la storia e ci proteggeranno dalla quarta ondata, ma bisogna che si vaccinino tutti in Italia e non solo, altrimenti la partita non finirà a meno che il virus non si indebolisca da solo. Purtroppo alcune regioni vanno a rilento. Sono d’accordo fino a un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) “Sulper accedere ai luoghi di lavoro si può e si deve discutere. Lagli, ma senza obblighi”. Lo dice alla Stampa Massimo, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università Statale e primario al Sacco di Milano, sottolineando che “i vaccini hanno cambiato la storia e ci proteggeranno dalla quarta ondata, ma bisogna che si vaccinino tutti in Italia e non solo, altrimenti la partita non finirà a meno che il virus non si indebolisca da solo. Purtroppo alcune regioni vanno a rilento. Sono d’accordo fino a un ...

