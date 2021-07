Green Pass, Eric Clapton si ribella: «Non suono dove lo chiedono. Così si discrimina» (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal concerto di Bruce Springsteen vietato a chi aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca a Eric Clapton che annuncia che non si esibirà in nessun luogo dove sarà necessario mostrare il Green Pass e dimostrare di essere vaccinati contro il Covid-19. L’olimpo della musica internazionale non sfugge al dibattito sui vaccini e alle sue conseguenze, con tanto di battaglie politiche vere e proprie. Eric Clapton vs Boris Johnson La presa di posizione di Clapton contro il Green Pass, infatti, è arrivata come risposta al premier ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal concerto di Bruce Springsteen vietato a chi aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca ache annuncia che non si esibirà in nessun luogosarà necessario mostrare ile dimostrare di essere vaccinati contro il Covid-19. L’olimpo della musica internazionale non sfugge al dibattito sui vaccini e alle sue conseguenze, con tanto di battaglie politiche vere e proprie.vs Boris Johnson La presa di posizione dicontro il, infatti, è arrivata come risposta al premier ...

