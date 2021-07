Green pass e nuove misure anti - covid. Governo - Regioni, trattativa continua (Di giovedì 22 luglio 2021) E' convocata per le 15 la cabina di regia sul covid, a seguire ci sarà il Consiglio dei ministri che dovrebbe approvare il decreto sull'utilizzo in Italia del certificato ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 luglio 2021) E' convocata per le 15 la cabina di regia sul, a seguire ci sarà il Consiglio dei ministri che dovrebbe approvare il decreto sull'utilizzo in Italia del certificato ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - HorizonRiccardo : @seventy_simon @stebellentani se oggi decideranno un utilizzo saggio, seppur graduale, del green pass, ci leviamo d… - foooolsgold_ : sempre noi giovani che ci dobbiamo adattare comunque mo abbiamo le pezze al culo per sto green pass quando le vacci… -