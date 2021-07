Green pass, è battaglia: Salvini attacca, il governo cerca la mediazione (Di giovedì 22 luglio 2021) Il leader leghista: «Non roviniamo la vita a milioni di italiani, no all’obbligo per docenti e alunni». Secondo Coldiretti niene ristoranti per un italiano su 4 Leggi su lastampa (Di giovedì 22 luglio 2021) Il leader leghista: «Non roviniamo la vita a milioni di italiani, no all’obbligo per docenti e alunni». Secondo Coldiretti niene ristoranti per un italiano su 4

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - gianfrancomanco : RT @LorenzoCast89: Il mio incubo kafkiana per l’ottenimento del green pass continua da oltre una settimana: medico di base, numero regional… - RisorsaB : RT @VaianoSabato: Ma i clandestini presenteranno il GREEN PASS a Lampedusa ? -