Green pass dal 5 agosto, in bar e ristoranti (al chiuso e al tavolo): ecco la bozza del decreto (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug – Green pass dal 5 agosto, obbligatorio sia nei bar che nei ristoranti ma solo al tavolo e se la consumazione dei clienti avverrà all’interno del locale. Dunque non servirà esibire il certificato verde all’aperto né tantomeno al bancone. Un pastrocchio, comunque fortemente restrittivo. La bozza del decreto, che il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini hanno illustrato oggi ai presidenti di Regione, è insomma per certi versi più “draconiana” di quanto sin qui previsto. Per altri meno. Stando a quanto appreso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug –dal 5, obbligatorio sia nei bar che neima solo ale se la consumazione dei clienti avverrà all’interno del locale. Dunque non servirà esibire il certificato verde all’aperto né tantomeno al bancone. Un pastrocchio, comunque fortemente restrittivo. Ladel, che il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini hanno illustrato oggi ai presidenti di Regione, è insomma per certi versi più “draconiana” di quanto sin qui previsto. Per altri meno. Stando a quanto appreso ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - laura_lauril : RT @a_meluzzi: I dati d'Israele smontano il Green Pass ? 'Circa il 60% dei casi seri sono vaccinati'. - GDiannunzio : @Palazzo_Chigi Perché non rendete il vaccino obbligatorio a tutti invece di emettere stupidaggini di green pass dis… -