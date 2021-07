Green Pass: cosa cambia per palestre, ristoranti e l’intrattenimento (Di giovedì 22 luglio 2021) La contagiosità della variante delta del Covid 19, che si sta espandendo rapidamente, è ormai nota. Per questo agire con immediatezza si è reso necessario. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno quindi illustrato le nuove decisione prese in dal Consiglio dei Ministri e attuate con un nuovo Decreto. I provvedimenti riguardano principalmente la modifica dei parametri per il cambio di colore delle Regioni e l’utilizzo della certificazione verde, meglio conosciuta come Green Pass. Per evitare un’impennata ingestibile dei contagi ed eventuali nuove chiusure che graverebbero sull’economia del Paese, il ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 luglio 2021) La contagiosità della variante delta del Covid 19, che si sta espandendo rapidamente, è ormai nota. Per questo agire con immediatezza si è reso necessario. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno quindi illustrato le nuove decisione prese in dal Consiglio dei Ministri e attuate con un nuovo Decreto. I provvedimenti riguardano principalmente la modifica dei parametri per il cambio di colore delle Regioni e l’utilizzo della certificazione verde, meglio conosciuta come. Per evitare un’impennata ingestibile dei contagi ed eventuali nuove chiusure che graverebbero sull’economia del Paese, il ...

