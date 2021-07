Green Pass, arriva il Decreto: dal 5 agosto per locali, eventi, palestre. Le novità (Di giovedì 22 luglio 2021) È stato finalmente raggiunta l’intesa in CdM per l’uso allargato del Green Pass. La mediazione del premier Draghi ha permesso di arrivare a un compromesso tra le parti, con la Lega originariamente contraria alla “via italiana al Green Pass”, che in parte segue il modello francese. È stato quindi varato il Decreto-legge recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche“, con le nuove regole per l’uso del Green Pass nel nostro Paese. La minaccia della variante ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 22 luglio 2021) È stato finalmente raggiunta l’intesa in CdM per l’uso allargato del. La mediazione del premier Draghi ha permesso dire a un compromesso tra le parti, con la Lega originariamente contraria alla “via italiana al”, che in parte segue il modello francese. È stato quindi varato il-legge recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche“, con le nuove regole per l’uso delnel nostro Paese. La minaccia della variante ...

