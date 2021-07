Green Pass al chiuso per ristoranti dal 5 agosto. Proroga stato di emergenza fino al 31 dicembre. A breve Consiglio dei Ministri (Di giovedì 22 luglio 2021) Ore decisive per l'emanazione del Decreto Covid. A seguire la conferenza stampa con il premier Mario Draghi e il ministro della Giustizia, Marta Cartabia e della Salute, Roberto Speranza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021) Ore decisive per l'emanazione del Decreto Covid. A seguire la conferenza stampa con il premier Mario Draghi e il ministro della Giustizia, Marta Cartabia e della Salute, Roberto Speranza. L'articolo .

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - sarahross71 : RT @IlPrimatoN: Il primario del San Raffaele ribadisce il proprio 'no' a obblighi e allarmismi - Gherry94 : Immagino i controlli. Ora uno non per andare al ristorante o al bar sotto casa che deve portarsi dietro C. I., codi… -