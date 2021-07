Grande paura a Capri: grave incidente, autobus precipita dentro una scarpata – VIDEO (Di giovedì 22 luglio 2021) “Ero con mio figlio, ho visto l’autobus inclinarsi, quasi adagiarsi da lato del parapetto e cadere. È stata una cosa orribile, è successo davanti a noi, ora non posso far altro che pensare alle alle persone che erano lì”: racconta così a Fanpage.it un testimone dello spaventoso incidente avvenuto stamane nell’isola di Capri. Un autobus L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 22 luglio 2021) “Ero con mio figlio, ho visto l’inclinarsi, quasi adagiarsi da lato del parapetto e cadere. È stata una cosa orribile, è successo davanti a noi, ora non posso far altro che pensare alle alle persone che erano lì”: racconta così a Fanpage.it un testimone dello spaventosoavvenuto stamane nell’isola di. UnL'articolo NewNotizie.it.

