Grande Fratello Vip, Anna Oxa concorrente per realizzare il sogno di Signorini? La notizia ufficiale (Di giovedì 22 luglio 2021) Anna Oxa è il sogno proibito di Alfonso Signorini . Il direttore del settimanale Chi non ha mai nascosto l'interesse di portare Anna Oxa all'interno della casa del Grande Fratello Vip . La sesta ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021)Oxa è ilproibito di Alfonso. Il direttore del settimanale Chi non ha mai nascosto l'interesse di portareOxa all'interno della casa delVip . La sesta ...

Advertising

NicolaPorro : Ecco l’ultima trovata del Grande Fratello Usa ?? - JulietTweeting : RT @mrtgrnr: 'Abbiamo una che non ha vinto il grande fratello, ma ha vinto nella vita' come dargli torto. #prelemi - falsahh : RT @Babbalei1: S: ' Giulia non ha vinto il grande fratello ma ha vinto nella VITA ' URLALOOOOOO POLLASTRO ?????? #PRELEMI - SerieTvserie : Sonia Bruganelli: “Accettare di fare il GF Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia” - aras96__ : RT @Babbalei1: S: ' Giulia non ha vinto il grande fratello ma ha vinto nella VITA ' URLALOOOOOO POLLASTRO ?????? #PRELEMI -