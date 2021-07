Grande Fratello Vip 6: si aggiungono altri tre nomi al cast della prossima edizione (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo le ghiotte informazioni ricevute ieri sul cast del Grande Fratello Vip 6 da Dagospia, oggi TVBlog fa altri due nomi di ipotetici concorrenti pronti ad entrare nella casa. Uno dei nomi, secondo il blog, sarebbe quello della modella venezuelana Ainnet Stephens che avrebbe già preso parte ad altri programmi televisivi italiani. Fra questi Ciao Darwin, Chiambretti Night, Grande Fratello 10, Quelli che il calcio e Detto Fatto. Il secondo nome, invece, sarebbe quello di Alex Belli, di certo molto ... Leggi su trashblog (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo le ghiotte informazioni ricevute ieri suldelVip 6 da Dagospia, oggi TVBlog faduedi ipotetici concorrenti pronti ad entrare nella casa. Uno dei, secondo il blog, sarebbe quellomovenezuelana Ainnet Stephens che avrebbe già preso parte adprogrammi televisivi italiani. Fra questi Ciao Darwin, Chiambretti Night,10, Quelli che il calcio e Detto Fatto. Il secondo nome, invece, sarebbe quello di Alex Belli, di certo molto ...

