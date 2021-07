Grande Fratello Vip 6, possibili concorrenti: quante sorprese nel cast (Di giovedì 22 luglio 2021) Grande Fratello Vip 6, a settembre prenderà il via la nuova edizione del reality di Canale 5. Ad oggi sono tanti i rumors relativi ai prossimi concorrenti Alfonso Signorini, conduttore del GFVIP (Getty Images)Il reality di Canale 5, Grande Fratello Vip, a settembre tornerà a farci compagnia in prima serata. Sarà ancora Alfonso Signorini a condurre il programma ma questa volta non sarà coadiuvato da Pupo e Antonella Elia, al loro posto ci saranno: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Per quanto concerne, invece, i nomi dei concorrenti, negli ultimi giorno sono trapelati ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 luglio 2021)Vip 6, a settembre prenderà il via la nuova edizione del reality di Canale 5. Ad oggi sono tanti i rumors relativi ai prossimiAlfonso Signorini, conduttore del GFVIP (Getty Images)Il reality di Canale 5,Vip, a settembre tornerà a farci compagnia in prima serata. Sarà ancora Alfonso Signorini a condurre il programma ma questa volta non sarà coadiuvato da Pupo e Antonella Elia, al loro posto ci saranno: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Per quanto concerne, invece, i nomi dei, negli ultimi giorno sono trapelati ...

Advertising

NicolaPorro : Ecco l’ultima trovata del Grande Fratello Usa ?? - crisfontana481 : RT @nicedigiulio: @borghi_claudio Ha un Ego così smisurato che non riesce neanche a controllarsi. Ha ragione Paragone quando dice che lo ve… - osporconatore : @anarcofilo @ZiaLulli1 Smettila di guardare Temptetion Island e Grande Fratello. Punto. Stop. E sarai una persona n… - osporconatore : @anarcofilo @ZiaLulli1 Cazzo l’hai capita??? Allora c’è speranza anche per uno come te che rincoglionisce con Tempt… - imagoacademy : @livelifeVale @tvblogit Bisogna che pensino a persone nuove per il bene del reality, perchè voi lo guardate ancora il Grande Fratello??? ?? -