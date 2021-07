GPS elenchi aggiuntivi prima fascia, valutazione laurea in SFP e diploma magistrale. Punteggio aggiuntivo (Di giovedì 22 luglio 2021) Gli aspiranti, che conseguono l'abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il prossimo 31 luglio, possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia. valutazione abilitazione tramite laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero tramite diploma magistrale, ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi posto comune scuola dell'infanzia e ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021) Gli aspiranti, che conseguono l'abilitazione o la specializzazione su sostegno entro il prossimo 31 luglio, possono inserirsi neglialladelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle corrispondenti graduatorie di istituto di IIabilitazione tramitein Scienze della Formazioneria ovvero tramite, ai fini dell'inserimento negliposto comune scuola dell'infanzia e ...

