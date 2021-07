Governo, dopo la cabina di regia ora il Cdm: Green-pass e zona gialla al centro dei lavori (Di giovedì 22 luglio 2021) Green-pass in primis, ma anche il decreto con le nuove regole e, non da ultimo, la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Insomma sono abbastanza caldi ed urgenti i temi che il Consiglio dei ministri, dalle 17, sta esaminando. Nel frattempo si è conclusa la cabina di regia, alla quale hanno preso parte sia il premier Draghi che le forze di maggioranza. In serata poi, sarà lo stesso presidente del Consiglio a riferire sugli esiti di questa febbricitante giornata di lavori, attraverso una conferenza stampa (dove avrà al suo fianco i ministri Cartabia e Speranza), fissata all’interno della Sala ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021)in primis, ma anche il decreto con le nuove regole e, non da ultimo, la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Insomma sono abbastanza caldi ed urgenti i temi che il Consiglio dei ministri, dalle 17, sta esaminando. Nel frattempo si è conclusa ladi, alla quale hanno preso parte sia il premier Draghi che le forze di maggioranza. In serata poi, sarà lo stesso presidente del Consiglio a riferire sugli esiti di questa febbricitante giornata di, attraverso una conferenza stampa (dove avrà al suo fianco i ministri Cartabia e Speranza), fissata all’interno della Sala ...

