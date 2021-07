(Di giovedì 22 luglio 2021) Negli Stati Uniti è iniziato ildi, le cui puntate vanno in onda ogni giovedì su HBO Max. Purtroppo, per ora non si è a conoscenza di dove saranno disponibili in Italia. Seguiremo un nuovo gruppo di studenti adolescenti dell’elite di Manhattan. Intanto, il nuovo cast ha svelatoleche preferisconooriginale. Vediamomomenti hanno ricordato! Whitney Peak, che interpreta Zola, ha raccontato che la sua scena preferita è quella in cui Chuck cerca di abbandonare la sua identità diventando ...

Advertising

ale_tatami : @scprvs @iwishitwasnot17 Si infatti specie la bionda e’ proprio una stupidq@comunque fino ad ora le tematiche di go… - ccccarolinda : Detestando a nova gossip girl - FEXRL3SS : @itsmepolaa solo la marvel e gossip girl ???? - hiddlestovn : da quello che leggo quelli di gossip girl hanno creato lo script mischiando decine di riferimenti pop e per il rest… - eisbloome : il reboot di gossip girl devo dire proprio noioso per ora -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip Girl

Serialminds.com

8 - Non c'era bisogno di fare un reboot di: c'eri già tu e la tua vita! via GIPHY 9 - Visto che sai benissimo come si diffondono le notizie, sei la persona migliore a cui chiedere di ...Su HBO Max ha debuttato la nuova serie dedicata a, che si presenta non come un reboot ma come un sequel della storia. La trama parla di un nuovo gruppo di studenti dell'elite di Manhattan, alle prese con l'adolescenza. Le star del nuovo ...Gossip Girl, gli attori protagonisti del reboot rivelano quali sono le loro scene preferite della serie originale!. Negli Stati Uniti è inizi ...Belen Rodriguez è la reginetta del gossip italiano, che non la risparmia neanche quando è alle prese con la sua secondogenita appena nata, ...