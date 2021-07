Gollini: “Ringrazio l’Atalanta e i tifosi. Il Tottenham una grande opportunità”. Il video (Di giovedì 22 luglio 2021) Pierluigi Gollini è in partenza dall’Italia per andare in Inghilterra. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, l’ex portiere dell’Atalanta approderà al Tottenham. Dall’aeroporto di Linate, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua prossima destinazione: “Sono molto felice, difficile lasciare la mia seconda casa, Ringrazio Bergamo e i tifosi, mi sono sentito molto amato e quello che abbiamo fatto resterà nella storia. Sono grato al Tottenham per questa opportunità, non vedo l’ora di cominciare. C’era la possibilità anche di restare in Italia ma il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Pierluigiè in partenza dall’Italia per andare in Inghilterra. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, l’ex portiere delapproderà al. Dall’aeroporto di Linate, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua prossima destinazione: “Sono molto felice, difficile lasciare la mia seconda casa,Bergamo e i, mi sono sentito molto amato e quello che abbiamo fatto resterà nella storia. Sono grato alper questa, non vedo l’ora di cominciare. C’era la possibilità anche di restare in Italia ma il ...

