Golf femminile, Anannarukarn e Noh iniziano al comando l'Evian Championship 2021. Molinaro a metà classifica, male Nelly Korda (Di giovedì 22 luglio 2021) Si completa il primo giro dell'Evian Championship 2021, quarto Major della stagione femminile, e le cose si evolvono in una maniera piuttosto particolare per quel che concerne la testa della classifica. Al comando, con -6, c'è infatti la coppia composta dalla thailandese Pajaree Anannarukarn e dall'americana Yealimi Noh. L'una è una sostanziale novità a queste altezze, e viaggia al numero 113 del ranking mondiale, l'altra ha debuttato da pro lo scorso anno e sta già andando molto forte a nemmeno 20 anni. Tutte nazionalità diverse per il gruppo in terza posizione (-5): ci ...

