Gli chiedono 16mila dollari per la riparazione della sua nuova Tesla, lui 'se la cava' con 700: ecco come (Di giovedì 22 luglio 2021) Un problema al sistema di raffreddamento della batteria causato dalla presenza di detriti sulla strada, poi la copiosa fuoriuscita del liquido refrigerante. Siamo negli Stati Uniti e i protagonisti di questa vicenda sono Donald Bone, ingegnere del Radio City Music Hall di New York e la sua Tesla Model 3. Dopo aver riscontrato queste due problematiche alla sua nuova automobile, Donald ha deciso di portarla al più vicino centro di riparazione ufficiale della Tesla. E proprio quando sembrava che si trattasse di un problema facilmente risolvibile, ecco il preventivo che lo ...

