Gli auguri del barbiere storico di Mattarella: “Per gli 80 anni avrei voluto tagliargli io i capelli…’ (Di giovedì 22 luglio 2021) “Domani manderò un bellissimo messaggio al Presidente e lo ringrazierò per tutto quello che ha fatto in questi sette anni. Certo, mi sarebbe piaciuto tagliargli i capelli in occasione del suo 80esimo compleanno. Ma mi ha detto che resta a Roma, quindi non sarà possibile. Peccato…”. Franco Alfonso è il barbiere storico di Sergio Mattarella. Ha 82 anni e per oltre venti anni ha tagliato i capelli al Capo dello Stato. “Anche se il Covid ha cambiato i nostri appuntamenti periodici – dice Franco Alfonso in una intervista all’Adnkronos – Perché dopo il lockdown è venuto solo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) “Domani manderò un bellissimo messaggio al Presidente e lo ringrazierò per tutto quello che ha fatto in questi sette. Certo, mi sarebbe piaciutoi capelli in occasione del suo 80esimo compleanno. Ma mi ha detto che resta a Roma, quindi non sarà possibile. Peccato…”. Franco Alfonso è ildi Sergio. Ha 82e per oltre ventiha tagliato i capelli al Capo dello Stato. “Anche se il Covid ha cambiato i nostri appuntamenti periodici – dice Franco Alfonso in una intervista all’Adnkronos – Perché dopo il lockdown è venuto solo ...

