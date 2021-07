Advertising

FirenzePost : Gkn: Nardella nuovamente all’attacco, verifichiamo se ha ricevuto finanziamenti pubblici - TombaDavide : @valibona44 L'apporto di Nardella, sodale di Renzi è che quelli che sono stati assunti dalla Gkn prima del 2015 nel… - GiulioFichel : RT @valibona44: Chissà se avrà sentito/compreso l'intervento dell'operaio #Gkn...e in caso affermativo chissà che ne pensa Nardella il soli… - CoiGkn : RT @valibona44: Chissà se avrà sentito/compreso l'intervento dell'operaio #Gkn...e in caso affermativo chissà che ne pensa Nardella il soli… - valibona44 : Chissà se avrà sentito/compreso l'intervento dell'operaio #Gkn...e in caso affermativo chissà che ne pensa Nardella… -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Nardella

Firenze Post

... le parole del sindaco di Firenze Dario, in occasione della manifestazione per la tutela dei lavoratori di, in piazza Santa Croce a Firenze. Tra i presenti in piazza anche Giancarlo ...... da Emiliano Fossi di Campi Bisenzio con tutta la sua giunta fino a Darioe Matteo Biffoni ...con la ripartenza verso il lungarno dove gli autobus e i mezzi privati attendevano gli operai...Il Pd “deve diventare il partito dei lavoratori” e un “punto di riferimento per una coalizione ampia di tutti i riformisti, come accadde con L’Ulivo negli anni Novanta”. Dalla Festa de L’Unità di Fies ...Firenze – “Il Governo è al lavoro per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il tavolo per scongiurare i 422 licenziamenti sarà riconvocato nei prossimi giorni”. Così ieri alla Camera il ministro ...