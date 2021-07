Gkn | Fnsi e Ast al presidio dei lavoratori Giulietti e Bennucci | «Siamo scorta mediatica di chi difende il lavoro»

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il sindacato dei giornalisti scende in campo a sostegno dei 422dell'azienda Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) che nei giorni scorsi hanno ricevuto via mail la lettera di licenziamento. «Dobbiamo essere la, delle situazioni di crisi non giustificate da crisi produttive ma da bizzarrie di gruppi dirigenti che non possono essere tollerate», hanno detto i presidentie Ast,L'articolo proviene da Firenze Post.

Il sindacato dei giornalisti scende in campo a sostegno dei 422 lavoratori dell'azienda Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) che nei giorni scorsi hanno ricevuto via mail la lettera di licenziamento. «Dobb ...
I giornalisti scendono in campo contro licenziamenti e precariato, al fianco dei lavoratori licenziati, addirittura via mail, dalla Gkn. Federazione Nazionale della Stampa e Associazione Stampa Toscan ...