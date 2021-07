Giustizia, Draghi: chiariamo, nessuno vuole l'impunità (Di giovedì 22 luglio 2021) La riforma della Giustizia varata dal governo non creerà "sacche di impunità". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa, rispondendo a chi gli citava i timori espressi dal leader M5s ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) La riforma dellavarata dal governo non creerà "sacche di". Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa, rispondendo a chi gli citava i timori espressi dal leader M5s ...

