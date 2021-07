Giustizia: ddl penale il 30/7 in Aula, domani Commissione (Di giovedì 22 luglio 2021) La riforma del processo penale è calendarizzata in Aula alla Camera per venerdì prossimo, 30 luglio. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Subito dopo si è riunito l'ufficio si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) La riforma del processoè calendarizzata inalla Camera per venerdì prossimo, 30 luglio. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Subito dopo si è riunito l'ufficio si ...

Advertising

fattoquotidiano : Renzi firma i referendum sulla giustizia della Lega. E dà la colpa al Pd sul ddl Zan: “Chi non lo vuole in questo m… - LegaSalvini : Ettore Maria #Colombo (giornalista): “Pare funzioni così in casa Pd. Se la Lega presenta 672 emendamenti sul Ddl Za… - NicolaPorro : #Greenpass, #DdlZan e giustizia: dallo 'spazio', @GcristianoD ci racconta 3 casi di idiozia italiana ?? - giornaleradiofm : Approfondimenti: Giustizia: ddl penale il 30/7 in Aula, domani Commissione: (ANSA) - ROMA, 22 LUG - La riforma del… - fracchio_2 : RT @AugustoMinzolin: Conte e Letta hanno una formidabile vocazione al suicidio politico o al suicidio assistito su temi con la giustizia, i… -