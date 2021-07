Giulia Salemi non sta nella pelle: “Nel weekend emozione unica”. Chi incontrerà (Di giovedì 22 luglio 2021) Giulia Salemi su di giri: “Nel weekend ho un’emozione unica”. Sale la curiosità dei fans Un’agenda ricca di impegni quella di Giulia Salemi. Dopo il Grande Fratello Vip l’influencer sta vivendo un rilancio professionale importante. Richiestissima come testimonial e modella, Giulia Salemi è la protagonista del video clip di Shade “In un’ora”, già candidato ad essere il tormentone dell’estate 2021. Ma non è tutto perchè Giulia Salemi ha stuzzicato la curiosità dei suoi fans su Instagram Stories ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 luglio 2021)su di giri: “Nelho un’”. Sale la curiosità dei fans Un’agenda ricca di impegni quella di. Dopo il Grande Fratello Vip l’influencer sta vivendo un rilancio professionale importante. Richiestissima come testimonial e modella,è la protagonista del video clip di Shade “In un’ora”, già candidato ad essere il tormentone dell’estate 2021. Ma non è tutto perchèha stuzzicato la curiosità dei suoi fans su Instagram Stories ...

Advertising

VanityFairIt : In esclusiva su Apple Music il backstage del videoclip di «In un'ora», il nuovo tormentone estivo di Shade con la p… - MarioManca : «In un'ora»: il backstage esclusivo del nuovo tormentone di @thetrueshade (con @GiuliaSalemi93) - fanpage : I rapporti tra Ariadna Romero e Giulia Salemi sono ottimi: l'ex gieffina era alla festa del piccolo Leonardo, figli… - Stefycr7T : RT @seadatrash: Giulia Salemi si prepara alle 00:37 al viaggio in Sicilia con suo marito. Poi ci sono io che alle 00:37 mi pento di come pe… - Arewealone19 : RT @prelemiesaurita: Solo Giulia Salemi può studiare geografia a 00:30 ??#prelemi -