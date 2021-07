Giorgia Rossi, il nuovo volto Dazn: “Diletta Leotta una rivale? Non siamo paragonabili” (Di venerdì 23 luglio 2021) A un mese esatto dalla nuova stagione di Serie A sono tante le novità per il campionato, ma anche per i programmi che lo trasmetteranno. I diritti quasi completamente esclusivi sono stati infatti acquisiti da Dazn, la piattaforma di streaming che ha battuto Sky Sport, dando così vita a una rivoluzione nella trasmissione del calcio in Italia. Tra i nuovi acquisti Dazn, oltre agli ex calciatori Matri e Barzagli, spicca anche il nome di Giorgia Rossi. L’ex giornalista Mediaset affiancherà Diletta Leotta, volto simbolo della piattaforma. Ma come andrà la collaborazione tra le ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 23 luglio 2021) A un mese esatto dalla nuova stagione di Serie A sono tante le novità per il campionato, ma anche per i programmi che lo trasmetteranno. I diritti quasi completamente esclusivi sono stati infatti acquisiti da, la piattaforma di streaming che ha battuto Sky Sport, dando così vita a una rivoluzione nella trasmissione del calcio in Italia. Tra i nuovi acquisti, oltre agli ex calciatori Matri e Barzagli, spicca anche il nome di. L’ex giornalista Mediaset affiancheràsimbolo della piattaforma. Ma come andrà la collaborazione tra le ...

