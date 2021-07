Giorgia Rossi, chi è la giornalista sportiva che prende il posto di Diletta Leotta (Di giovedì 22 luglio 2021) Nata a Roma il 5 giugno 1987 sotto il segno dei Gemelli, Giorgia Rossi è una delle professioniste più apprezzate della televisione italiana. giornalista sportiva, nel 2018 è stata scelta come presentatricedeiMondiali di Russia 2018 su Canale 5. Dopo aver concluso il liceo si è iscritta all’albo dei pubblicisti, e a 20 anni ha iniziato a lavorare per il canale Roma Channel. Nel frattempo ha portato avanti gli studi di Giurisprudenza, ma con grande tenacia a dimostrato a tutti, e anche a se stessa, che la strada del giornalismo era quella giusta per lei. Già, perché se non avesse fatto questo lavoro, per lei ci sarebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Nata a Roma il 5 giugno 1987 sotto il segno dei Gemelli,è una delle professioniste più apprezzate della televisione italiana., nel 2018 è stata scelta come presentatricedeiMondiali di Russia 2018 su Canale 5. Dopo aver concluso il liceo si è iscritta all’albo dei pubblicisti, e a 20 anni ha iniziato a lavorare per il canale Roma Channel. Nel frattempo ha portato avanti gli studi di Giurisprudenza, ma con grande tenacia a dimostrato a tutti, e anche a se stessa, che la strada del giornalismo era quella giusta per lei. Già, perché se non avesse fatto questo lavoro, per lei ci sarebbe ...

Advertising

mariyag52489109 : RT @MandarinaCinese: Giorgia Rossi vs Diletta Leotta la prima è una giornalista la seconda? - pamepupaAnna : RT @Margher15344295: @nico_valletta19 L'eleganza delle parole dice tanto di Giorgia Rossi... Intelligente e preparata anche nel dire che DI… - mariyag52489109 : RT @Margher15344295: @nico_valletta19 L'eleganza delle parole dice tanto di Giorgia Rossi... Intelligente e preparata anche nel dire che DI… - mariyag52489109 : RT @nico_valletta19: Giustamente come dice Giorgia Rossi Non sono paragonabili La Rossi ha un approccio giornalistico, competenza e serietà… - graziellapenati : RT @MandarinaCinese: Giorgia Rossi vs Diletta Leotta la prima è una giornalista la seconda? -