Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: Italia tonica in prova podio, Vanessa Ferrari guida le Fate. Domenica le qualifiche (Di giovedì 22 luglio 2021) L'Italia ha finalmente saggiato l'Ariake Gymnastics Centre e ha preso confidenza con attrezzatura e pedane durante la prova podio delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si tratta come sempre di un passaggio cruciale, perché le atlete hanno avuto la possibilità di toccare con mano il materiale e di testare le condizioni che ritroveranno in gara. Due ore scarse di tempo a disposizione per prendere le misure in vista delle qualificazioni, in programma Domenica 25 luglio (ore 03.00 Italiane). Le azzurre erano impegnate nella prima suddivisione, partendo al volteggio, allo stesso ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Tokyo2020, ginnastica: Vanessa Ferrari si difende dalle accuse di razzismo. 'La frase contro Simone Biles non fu mia...' ht… - ElVengadorDelF5 : RT @repubblica: Tokyo2020, ginnastica: Vanessa Ferrari si difende dalle accuse di razzismo. 'La frase contro Simone Biles non fu mia...' ht… - repubblica : Tokyo2020, ginnastica: Vanessa Ferrari si difende dalle accuse di razzismo. 'La frase contro Simone Biles non fu mi… - objectivale : Quanto mi sarebbe piaciuto seguire in diretta le olimpiadi di ginnastica ????? - giulio_galli : RT @Gazzetta_it: Ginnastica, attacco social contro @ferrarivany @simonebiles la difende e si scusa #Tokyo2020 -