Giffoni Music Concept | concerti annullati per evitare assembramenti | ' Al loro posto incontri con gli artisti'

statodelsud : Giffoni 2021 Music Concept, concerti e live cancellati: ecco quali saltano - Pino__Merola : Giffoni 2021 Music Concept, concerti e live cancellati: ecco quali saltano - meneresto : RT @Diregiovani: Sul palco erano attesi, tra gli altri, Pierpaolo Pretelli, Aka7even, Noemi e Gazzelle. #prelemi #giffoni #aka7even https:… - Stefycr7T : RT @Diregiovani: Sul palco erano attesi, tra gli altri, Pierpaolo Pretelli, Aka7even, Noemi e Gazzelle. #prelemi #giffoni #aka7even https:… - Diregiovani : Sul palco erano attesi, tra gli altri, Pierpaolo Pretelli, Aka7even, Noemi e Gazzelle. #prelemi #giffoni #aka7even -

... per evitare eventuali assembrament i in un momento in cui è necessaria ancora maggiore attenzione, ha deciso di sospendere le attività serali delConcept previste in Piazza Lumière. ...IlFilm Festival ha rilasciato una comunicazione importante relativa alla sospensione delle attività serali delConcept 2021 previste in Piazza Lumière. In comune accordo con il comune diValle Piana, il Festival ha deciso di prendere questa precauzione dovuta all'emergenza da Covid - 19. ...Il Giffoni Film Festival, in via preventiva e d’accordo con il Comune di Giffoni Valle Piana, per evitare eventuali assembramenti in un ...Un'incantevole anima antica: l’attesa per Linda Caridi - uno dei talenti più promettenti, anzi una conferma della nuova generazione di attori made in Italy – al ...