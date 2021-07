Gianetti Ruote: l'incontro con il viceministro e la speranza di una soluzione (Di giovedì 22 luglio 2021) Vicenda Gianetti Ruote: oggi, giovedì 22 luglio, l'incontro dei lavoratori e dei sindacati con il vice ministro del Ministero allo Sviluppo Economico. L'appuntamento è alle 18, in videoconferenza: il ... Leggi su monzatoday (Di giovedì 22 luglio 2021) Vicenda: oggi, giovedì 22 luglio, l'dei lavoratori e dei sindacati con il vice ministro del Ministero allo Sviluppo Economico. L'appuntamento è alle 18, in videoconferenza: il ...

"Il lavoro non si tocca", due ore di sciopero in tutte le aziende metalmeccaniche La Spezia - "Dopo lo sblocco dei licenziamenti voluto dal governo Draghi e dalla Confindustria nei giorni scorsi alcune aziende e multinazionali (Gkn, Whirlpool, Gianetti Ruote e altre ancora) hanno avviato le procedure per il licenziamento di centinaia e centinaia di lavoratori. Si tratta di decisioni inaccettabili, che colpiscono l'insieme del mondo del ...

Terni aderisce allo sciopero nazionale dei metalmeccanici contro i licenziamenti Si fermano anche a Terni lavoratrici e lavoratori metalmeccanici per lo sciopero nazionale ‘Il lavoro non si tocca’ indetto da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil. Su tutto il territorio provinciale sono s ...

