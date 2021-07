Advertising

ilNotiziarioInd : GIanetti, il Ministero pronto a favorire la ricerca di un nuovo acquirente -

Ultime Notizie dalla rete : GIanetti Ministero

IL GIORNO

... i lavoratori della Whirlpool in sciopero e i sindacati sono tornati a Roma, di fronte al... presente alla manifestazione, ha contestato la scelta dello sblocco dei licenziamenti: '...VicendaRuote: oggi, giovedì 22 luglio, l'incontro dei lavoratori e dei sindacati con il vice ministro delallo Sviluppo Economico. L'appuntamento è alle 18, in videoconferenza: il ...Sul futuro della Gianetti ruote di Ceriano Laghetto questa sera c’è stato finalmente il primo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Al ...Dopo le proteste a Napoli, i lavoratori della Whirlpool in sciopero e i sindacati sono tornati a Roma, di fronte al Ministero dello Sviluppo economico, per protestare “contro l’arroganza dell’azienda ...