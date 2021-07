GF Vip 6, tra i concorrenti spunta il nome di una showgirl: l’indiscrezione (Di giovedì 22 luglio 2021) Mancano poche settimane all’inizio del GF Vip 6 e intanto continuano a rimbalzare sul web indiscrezioni sui possibili concorrenti: spunta il nome di una showgirl venezuelana Manca poco all’inizio della sesta edizione del GF Vip e i casting per selezionare i concorrenti sono ancora aperti. Dopo il successo riscontrato con la quinta edizione, Alfonso Signorini L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Mancano poche settimane all’inizio del GF Vip 6 e intanto continuano a rimbalzare sul web indiscrezioni sui possibiliildi unavenezuelana Manca poco all’inizio della sesta edizione del GF Vip e i casting per selezionare isono ancora aperti. Dopo il successo riscontrato con la quinta edizione, Alfonso Signorini L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fattoquotidiano : VIP E 8 MILIONI DI FATTURATO Tra gli azionisti attuali Lucio Presta non c’è, ma è a lui che gli investigatori della… - Robertamessin14 : @repubblica Man ! Ognuno faccia ciò che vuole tanto tra reddito di cittadinanza e nullafacenti in vacanza la pande… - patrinelli : Al Grand Hotel 'riapre' la Terrazza Dolce Vita, tra gli ospiti Noemi, Cracco e Simona Ventura - GiuliaCamp : In questo periodo tra Sardegna Ibiza, formentera e forte de marmi in pratica le località vip è pieno di paparazzi n… - 0NLYTH3BR4V3X : @blavkburry o comunque avere una vista migliore(?) come tutti i biglietti vip anche qui i biglietti vip degli artis… -