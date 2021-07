Germania-Brasile | subito un big match alle Olimpiadi

(Di giovedì 22 luglio 2021)in streaming – Prende il via il calcio, conche già si presenta come il bigdella prima giornata. La nazionale verdeoro e quella tedesca si ritrovano del gruppo D insieme a Costa d’Avorio e Arabia Saudita (2-1 nella sfida tra le due Nazionali, in rete anche il milanista L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Germania-Brasile in streaming, già un big match alle Olimpiadi: Germania Brasile in streaming – Pre… - Vanja624 : @SantucciFulvio Ma poi è completamente 'falsato'. C'è chi riesce a portare tutti i migliori (Spagna, Giappone, Bras… - massimilianodu : @J__Jack Tanto ha Germania e Brasile, è già a Milanello - Ma_Do_Sd : @Alfonso04642363 Già... Il girone è tosto con Brasile e Germania ma sulla carta sono superiori alla Germania - caremani : RT @delinquentweet: Giornata di calcio olimpico: 9.30 ????Spagna-Egitto???? 10.00 ????Nuova Zelanda-Corea del Sud???? ????Messico-Francia???? 10.30 ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Brasile

La Costa d'Avorio sale cosi al primo posto nel girone, in attesa della sfida tradelle 13:30. Deludono Spagna e Francia Male la Spagna e la Francia: la Nazionale di Pedri viene ...In questo momento la Costa d'Avorio sta battendo 2 - 1 l'Arabia Saudita e in gol è andato anche Franck Kessie, mentre cresce l'attesa perche, oltre a essere il big match del turno, ...Germania Brasile in streaming, subito un big match per il calcio olimpico, che mette di fronte la Germania al Brasile nel gruppo D ...Il centrocampista del Milan è subito decisivo e permette alla sua Nazionale di conquistare il primo posto nel Girone D in attesa di Brasile-Germania ...