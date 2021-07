George spegne 8 candeline | nella foto di Kate Middleton un omaggio al bisnonno Filippo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il principeavrebbe compiuto 100 anni il 10 giugno 2021. Ma il duca di Edimburgo se n’è andato due mesi prima, il 9 aprile 2021 e per tutta la famiglia reale è stato un durissimo colpo. Il 10 giugno 2021 la regina Elisabetta ha resoall’amore di una vita in forma privata. Con una funzionecappella di Windsor, lo stesso luogo in cui sono stati celebrati i funerali del principee in cui si celebra anche la funzione per l’anniversario della scomparsa dell’amato padre, re Giorgio VI. Come detto, la morte didi Edimburgo è stato un duro colpo per la famiglia reale e in ...