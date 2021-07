Genova | muore lo scrittore La Fauci | l' anziana madre uccisa da inedia

Advertising

Lo scrittore esperto di calcio inglese, Christian La Fauci, 46 anni, è morto nella sua abitazione a Genova Marassi. La Fauci viveva con la madre, 86 anni, era gravemente malata e non autosufficiente e sarebbe morta di stenti per non essere riuscita a chiedere aiuto.