Genoa, Buksa: «Io come Piatek? Lavoro per diventarlo»

Il giovane attaccante del Genoa Aleksander Buksa ha parlato del primo impatto col mondo rossoblù e il calcio italiano

Aleksander Buksa, giovane attaccante arrivato al Genoa questa estate, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo impatto con il calcio italiano.

Piatek – «No, non sarebbe possibile. Il livello del suo calcio e quello attuale del mio hanno troppe differenze. Sono molto più giovane di lui, sarebbe difficile metterci a confronto. Krzysztof ha segnato tanto, io sto iniziando ora e ho davanti a me un percorso che dovrà servire a farmi crescere».

