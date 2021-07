Gazzetta: Tokyo 2020, scherzò sull’Olocausto, licenziato il direttore della Cerimonia d’apertura (Di giovedì 22 luglio 2021) Il direttore dello spettacolo per la Cerimonia di apertura di Tokyo, Kentaro Kobayashi, è stato licenziato per aver scherzato sull’Olocausto nel 1998. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Un episodio riemerso dalle tenebre del passato alla vigilia dell’inaugurazione dei Giochi. Il coordinatore di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, ha spiegato ai giornalisti: «È venuto alla luce che durante una performance del passato Kobayashi ha usato un linguaggio che ha deriso un tragico fatto della storia. Il comitato organizzatore ha deciso di sollevare ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildello spettacolo per ladi apertura di, Kentaro Kobayashi, è statoper aver scherzatonel 1998. Lo scrive ladello Sport. Un episodio riemerso dalle tenebre del passato alla vigilia dell’inaugurazione dei Giochi. Il coordinatore di, Seiko Hashimoto, ha spiegato ai giornalisti: «È venuto alla luce che durante una performance del passato Kobayashi ha usato un linguaggio che ha deriso un tragico fattostoria. Il comitato organizzatore ha deciso di sollevare ...

