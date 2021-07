Gas serra e produzione alimentare: a rischio un terzo dell’intera produzione mondiale di cibo (Di giovedì 22 luglio 2021) Quale impatto potranno avere le emissioni di gas serra sulla produzione alimentare? Il tema è piuttosto complesso e delicato, tanto da finire sotto la lente di ingrandimento non solo del mondo scientifico, ma anche di quello politico. In quest’ottica, una recente ricerca coordinata dall’università finlandese di Aalto ha evidenziato come il riscaldamento globale potrebbe mettere a rischio circa un terzo dell’intera produzione mondiale di cibo. Gas serra: un terzo della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Quale impatto potranno avere le emissioni di gassulla? Il tema è piuttosto complesso e delicato, tanto da finire sotto la lente di ingrandimento non solo del mondo scientifico, ma anche di quello politico. In quest’ottica, una recente ricerca coordinata dall’università finlandese di Aalto ha evidenziato come il riscaldamento globale potrebbe mettere acirca undi. Gas: undella ...

Advertising

beppe_grillo : Di fronte al riscaldamento globale, non saremo tutti uguali: alcuni saranno più colpiti di altri. Un nuovo studio r… - EY_Italy : 'L'ambiziosità degli obiettivi dell'UE impone omogeneità e solidità metodologica nel misurare le emissioni di gas s… - wonkadevi : RT @vaielettrico: Altra conferma che le elettriche emettono molti meno gas serra della auto a benzina. @TheICCT, International Council on C… - Grunf1966 : @armcopp Fra le emissioni di Co2 e la combustione dei carburanti necessari al lancio in orbita, ogni razzo rilascia… - vaielettrico : Altra conferma che le elettriche emettono molti meno gas serra della auto a benzina. @TheICCT, International Counci… -