Galaxy Unpacked: saranno presentati anche i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung (Di giovedì 22 luglio 2021) Il colosso coreano dovrebbe lanciare i nuovi Z Flip 3 Z Fold 3, oltre a Galaxy Watch 4 e i nuovi ... Leggi su today (Di giovedì 22 luglio 2021) Il colosso coreano dovrebbe lanciare iZ Flip 3 Z Fold 3, oltre aWatch 4 e i...

Advertising

NewsDigitali : Samsung ufficializza tutto - infoitscienza : Samsung annuncia l’evento Galaxy Unpacked di agosto, puoi prenotare “The Next Galaxy” in questo momento - GaetanoCalabr87 : RT @HDblog: Samsung Galaxy Unpacked, nuove anticipazioni su Buds 2 e Z Fold 3 - AdrianVelascoS : RT @puntotweet: Samsung Galaxy Unpacked: arrivano nuovi pieghevoli - HDblog : RT @HDblog: Samsung Galaxy Unpacked confermato ufficialmente per l'11 agosto! Video teaser -