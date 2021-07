Gabriele Parpiglia: indignato per il concerto de Il Pagante (Di giovedì 22 luglio 2021) Gabriele Parpiglia, il giornalista d’inchiesta e di gossip che collabora anche con “Chi”, ha pubblicato il video del concerto de “Il Pagante”, che si è svolto ieri sera a Riccione. Tantissimi i giovani in pista senza mascherina l’uno accanto all’altro, per questo Parpiglia ha fatto notare come situazioni come queste siano un pericolo per tutti. Anche se la vaccinazione per il Covid-19 procede spedita, sembra che i contagi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 luglio 2021), il giornalista d’inchiesta e di gossip che collabora anche con “Chi”, ha pubblicato il video delde “Il”, che si è svolto ieri sera a Riccione. Tantissimi i giovani in pista senza mascherina l’uno accanto all’altro, per questoha fatto notare come situazioni come queste siano un pericolo per tutti. Anche se la vaccinazione per il Covid-19 procede spedita, sembra che i contagi Articolo completo: dal blog SoloDonna

