G20 di Napoli, da Legambiente sos a Draghi: Clima ed energia, ecco i dati dell’emergenza in Italia. Agire subito (Di giovedì 22 luglio 2021) L’emergenza Climatica sta diventando sempre più grave. Gli ultimi eventi estremi che hanno colpito in queste ore la Cina e nei giorni precedenti Germania e Austria, ma anche gli incendi divampati in diversi zone degli Stati Uniti, ci ricordano che non c’è più tempo da perdere. Situazione preoccupante anche per l’Italia, dove a parlar chiaro sono i nuovi dati aggiornati dell’Osservatorio nazionale CittàClima di Legambiente. Nella Penisola da inizio 2021 fino a metà luglio (19 luglio), sono stati registrati 208 fenomeni meteorologici intensi. 116 sono stati i casi di allagamenti da piogge intense; 56 casi, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) L’emergenzatica sta diventando sempre più grave. Gli ultimi eventi estremi che hanno colpito in queste ore la Cina e nei giorni precedenti Germania e Austria, ma anche gli incendi divampati in diversi zone degli Stati Uniti, ci ricordano che non c’è più tempo da perdere. Situazione preoccupante anche per l’, dove a parlar chiaro sono i nuoviaggiornati dell’Osservatorio nazionale Cittàdi. Nella Penisola da inizio 2021 fino a metà luglio (19 luglio), sono stati registrati 208 fenomeni meteorologici intensi. 116 sono stati i casi di allagamenti da piogge intense; 56 casi, ...

Maumol : Parla l’inviato speciale di Biden per il clima che oggi prenderà parte al G20 a Napoli: “Difendendo l’ambiente migl… - MiTE_IT : “G20 Ambiente, Clima ed Energia” la grande ambizione dell’Italia: questa la ministeriale G20 di Napoli del prossimo… - enmoveme : Al via il G20 a Napoli: a Palazzo Reale si discute di ambiente ed energia, in piazza partono le proteste… - anto_laudisi : RT @riccardomarassi: La vignetta di oggi sul Quotidiano del Sud - DinamoPress : RT @DinamoPress: #g20 ambiente a #napoli. Attivist* della rete bees against g20 bloccano l 'ingresso di un deposito q8 dove si vuole costru… -