Funivia Stresa-Mottarone, via all’incidente probatorio: il primo sopralluogo il 3 agosto. A metà dicembre gli esiti della perizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Il primo sopralluogo tra pochi giorni, gli esiti il 16 dicembre. Si terrà il prossimo 3 agosto ci sarà il primo sopralluogo in vetta per far luce sull’incidente della Funivia del Mottarone avvenuto esattamente due mesi fa, in cui persero la vita 14 persone. Che darà il via all’analisi dei periti sulla fune per accertare “le cause della precipitazione della cabina”, come deciso durante l’udienza di conferimento degli incarichi per l’incidente probatorio che si è tenuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Iltra pochi giorni, gliil 16. Si terrà il prossimo 3ci sarà ilin vetta per far luce sull’incidentedelavvenuto esattamente due mesi fa, in cui persero la vita 14 persone. Che darà il via all’analisi dei periti sulla fune per accertare “le causeprecipitazionecabina”, come deciso durante l’udienza di conferimento degli incarichi per l’incidenteche si è tenuta ...

