Funivia Mottarone | il 3 agosto al via l' esame della scatola nera per accertare le cause dell' incidente

Advertising

SkyTG24 : Funivia Mottarone, al via l'incidente probatorio a Verbania - TgLa7 : #Mottarone: 30 agosto al via esame scatola nera funivia - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Funivia Mottarone, il 30 agosto al via esame della scatola nera #Mottarone - Radio1Rai : ??Tragedia del #Mottarone Conferito l'incarico ai periti informatici per esaminare la cosiddetta scatola nera della… - Dome689 : RT @TgLa7: #Mottarone: perizie su funivia inizieranno il 3 agosto Gip conferisce incarico e fissa data inizio operazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Funivia Mottarone

Al via oggi, giovedì 22 luglio 2021, la prima udienza di incidente probatorio per accertare le cause della strage delche lo scorso 23 maggio provocò la morte di 14 turisti.L'incidente delladel, in tal senso, dovrebbe averci insegnato qualcosa.Il 3 agosto inizieranno le indagini dei periti nominati dal giudice per accertare le cause dell'incidente della funivia del Mottarone, precipitata ...Il gip di Verbania Elena Ceriotti ha conferito l'incarico ai periti informatici, per esaminare la cosiddetta scatola nera della funivia del Mottarone nell'ambito dell'incidente probatorio per far luce ...