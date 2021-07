Frattini | ' Con il Covid molti club nella mani della mafia'

(Di giovedì 22 luglio 2021) L' emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo e ogni settore sociale, compreso il calcio, dando il fianco al crimine. "Durante la pandemia i criminali non si fermano" , conferma Franco ...

"Durante la pandemia i criminali non si fermano" , conferma Franco, appena rieletto alla guida della Sport Integrity Global Alliance ( SIGA ). "Molti hanno provato a comprare piccole società di calcio che distrutte dai debiti, dalla mancanza ..." Durante la pandemia, i criminali non si fermano – ha osservato l'ex ministro in un comunicato -. Nella mia attività giudiziaria ho avuto l'esperienza di fronteggiare molti casi di mafia. In soli dod ...